Москва, , 16:14 — REGNUM Состояние неопределённости, возникающее в мировой экономики из-за эпидемии коронавируса, благоприятно отражается на позициях США. Об этом 4 февраля заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть ведь и силы, которым очень выгодно состояние неопределённости и хаоса. Ну, в частности, совершенно точно известно и давно известно, что чем больше нестабильности за пределами США, тем крепче американский доллар, тем больше инвестиций идёт на территорию США и тем хуже дела у американских конкурентов. Что называется, ищите тех, кому выгодно», — заявил Климов.