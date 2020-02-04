Москва, , 16:08 — REGNUM В современных условиях внешней и внутренней политики вопрос национальной политики входит в число приоритетных для России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев («Справедливая Россия»).

«Важно не только учитывать законные права и интересы граждан нашего многонационального государства, но и помнить, что одной из наших главных задач является воспитание патриотизма многонационального народа Российской Федерации», — считает Газзаев.

По словам Газзаева, комитет готовит к рассмотрению ряд законопроектов, в частности, о государственной национальной политике РФ и ее финансировании, о формировании общегражданской идентичности и этнокультурном развитии народов РФ и национальных меньшинств, о защите прав коренных малочисленных народов, о социальной и культурной адаптации мигрантов, о совершенствовании законодательства по предупреждению и разрешению межнациональных конфликтов.

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