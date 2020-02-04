Киев, , 16:10 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко передал сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) флеш-накопитель с записями разговоров, в которых мог участвовать экс-глава Государственного бюро расследований Роман Труба, сообщило 4 февраля информационное агентство «Украинские новости».

Материалы были переданы НАБУ через адвоката Порошенко Игоря Голованя. Защита настаивает, что детектив НАБУ незаконно принял решение об отсутствии причинения вреда Порошенко со стороны Трубы.

Порошенко считает, что ГБР используют возбуждённые против него уголовные дела для дискредитации его, как оппозиционного политика, искусственно формирует в обществе мнение о причастности Порошенко к различным преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января 2020 года суд отказался признать Порошенко потерпевшим в деле о злоупотреблении властью со стороны Романа Трубы. Позже адвокаты Порошенко заявили о подготовке 14 исков о возмещении морального ущерба Порошенко.

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