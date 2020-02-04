Брюссель, , 16:06 — REGNUM Новые визовые правила Европейского союза коснулись 105 стран мира, включая КНДР, сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на заявление представителей Европейской службы внешних связей (ЕСВС).

По их словам, заявление на получение краткосрочной визы можно подать не за три месяца, а за полгода до планируемой даты поездки.

Отмечается, что новые визовые правила призваны упростить поездки в страны сообщества и способствовать решению миграционного кризиса.

Тем не менее, граждане США, Южной Кореи и Японии смогут посещать страны Европейского союза в рамках безвизового режима в течение 90 дней.

По данным ЕС, в период с 2014 по 2018 года заявление на получение «шенгена» подали 2 150 граждан КНДР, из них визы получили 1868 человек.

Отмечается, что заявление на визу северокорейцы в основном подавали через посольства Швеции, Польши, Германии и Чехии в Северной Корее.