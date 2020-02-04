Париж, , 16:01 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп «берет на себя долю ответственности правительства» после протеста, вызванного отказом Национальной ассамблеи продлить отпуск работников с 5 до 12 дней после смерти ребенка, передает BFM TV.

Будучи главой правительства, Эдуард Филипп берет на себя свою долю ответственности.

По заявлению Елисейского дворца, президент Франции Эммануэль Макрон попросил правительство «показать гуманность по этому вопросу».

«Мы должны показать человечность», — заявил глава государства в качестве предупреждения.

Напомним, в пятницу, 31 января 2019 года, большинством голосов было отклонено предложение о продлении отпуска работника, который недавно потерял ребенка. Голосование вызвало большую волну возмущения и критики как со стороны работодателей, так и правительственной верхушки.