Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Келли Дегнан нанесла визит Католикос-Патриарху всея Грузии Илие Второму. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба грузинского патриархата на официальном сайте.

Сообщается, что Илия Второй отметил дружеские отношения США и Грузии, а также рассказал о вызовах, стоящих пере его страной.

«Проблем много, однако, надежд еще больше», — сказал патриарх.

В свою очередь, Дегнан подчеркнула, что со стороны Соединенных Штатов будет продолжена поддержка Грузии.

Напомним, Дегнан была назначена на новую должность 20 декабря 2019 года. Она прибыла в Грузию 29 января и сменила на посту Элизабет Руд.

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