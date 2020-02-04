Керчь, Крым, , 16:06 — REGNUM Ни один судья Белогорска не вынес бы решение об аресте владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова «без команды» главы Крыма Сергея Аксёнова. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал депутат городского совета Керчи Константин Ерманов. При этом, по его мнению, версия о том, что председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов «мстит» за шубный скандал, отпадает.

«Ни один судья Белогорска не вынес бы это решение без команды главы Крыма», — считает депутат Ерманов. По его мнению, Белогорский суд «подчиняется лично Сергею Валерьевичу».

В другом посте на своей странице в Facebook он обратил внимание на то, что за последние три года владелец «Тайгана» пережил порядка 600 судебных заседаний, из которых около 500 проходили именно в Белогорском суде.

«Позигун В.Н. был адвокатом в деле Ильи Большедворова за оскорбления Сергея Аксёнова. Позигун также был адвокатом в деле Александра Талипова (оскорбление Полонского). Позигун вчера на суде был представителем истца в деле против Олега Зубкова», — добавил Ерманов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что правительство республики поможет владельцу «Тайгана» привести его бизнес в порядок и содействовать развитию парка. Чиновник и предприниматель пожали друг другу руки перед объективами камер.

3 февраля Белогорский районный суд заключил Олега Зубкова под арест на два месяца в рамках уголовного дела о нанесении травм туристки из Кировской области, которую в июле 2018 года укусил лев. Защита бизнесмена заявила, что судья действовал незаконно.

Глава Крыма сообщил, что готов выступить перед судом личным поручителем для изменения меры пресечения Зубкова.

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