Сараево, , 15:57 — REGNUM Босния и Герцеговина должна потребовать от Евросоюза присвоить ей статус кандидата на вступление одновременно с Македонией и Албанией. Об этом заявил член Президиума БиГ от сербов Милорад Додик 3 февраля.

По его мнению, Босния и Герцеговина могла бы воспользоваться тем, что Евросоюз отложил срок для принятия решения по Македонии и Албании.

«Мы теперь должны надавить на ЕС и попробовать получить этот статус в мае, одновременно с другими двумя странами региона», — заявил Додик телеканалу «О».

По словам Додика, Евросоюз выставил Боснии и Герцеговине, которая последней начала процесс присоединения к ЕС, самые жесткие условия. Он полагает, что эти условия надо разделить на те, которые являются выполнимыми, и те, которые в ближайшее время выполнить нереально. Это можно сделать в течение двух или трех лет, но за это время Босния и Герцеговина уже должна получить статус кандидата на вступление в ЕС, считает Додик.

Напомним, что осенью 2019 года Европейская комиссия приняла решение отложить начало переговоров с Македонией и Албанией об их вступлении в ЕС до выработки новой стратегии расширения союза. На пересмотре политики ЕС по отношению к приему новых стран-участниц настоял в том числе президент Франции Эммануэль Макрон.

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