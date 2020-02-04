Улан-Батор, , 15:56 — REGNUM Правительство Монголии вынесло постановление о выделении необходимых средств на меры профилактики коронавируса.

Для профилактики коронавируса, обеспечения медицинской помощи, покупки необходимых защитных средств, тестов на вирус и медицинских оборудования будут выделены 5,5 млрд тугриков (примерно 2 млн рублей) из резервного фонда Правительства, еще 4,7 млрд тугриков будут выделены из бюджета Министерства здравоохранения.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Монголии решило запретить выезд монгольских граждан в КНР, а также въезд китайских граждан и граждан зарубежных стран, которые совершают транзит через Китай, в Монголию. Запрет действует до 2 марта и касается всех сухопутных, воздушных и железнодорожных пунктов.

До 6 февраля разрешен пропуск монгольских граждан через всех погранпереходы в Монголию, после этого монгольские граждане могут возвращаться на родину только через пограничные пункты Буянт-Ухаа и Замын-Ууд.

Также правительство Монголии решило организовать эвакуацию монгольских студентов, находящихся в городе Ухань. 1 февраля чартерным рейсом национальной авиакомпании МИАТ вывезены 31 гражданина из Уханя.

Эвакуированные лица и экипаж чартерного рейса вместе с сотрудниками МИД и Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, которые участвовали в эвакуации, с первого февраля находятся в карантине в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний. В центре они прошли тестирование на коронавирусную инфекцию и результаты анализов были отрицательными. Все они будут находиться под наблюдением медиков в течение 14 дней.

Как сообщала пресс-служба правительства, на эвакуацию из резервных фондов правительства было потрачено 53 тысячи долларов США.