Москва, , 06:42 — REGNUM Несмотря на явные успехи российской промышленности и транспорта в Арктическом регионе, проблема развития этих земель остается довольно серьезной. Что мешает преодолеть тяжелое наследие рыночного фундаментализма, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.

Русская Арктика Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Россия является лидером по числу населения арктических областей среди прочих северных стран. Но как тяжелое наследие перестроечных годов, так и климатические изменения делают жизнь в российской Арктике весьма сложной. И то, и другое требуют правильно организованных финансовых вливаний, научных исследований и людских ресурсов. В этом смысле без лидирующей роли государства обойтись невозможно, а ведь сейчас, несмотря на многочисленные госпрограммы, управлять Арктикой как чем-то единым для государства не представляется возможным.

Даже госмонополия Росатома, в чье ведение передано арктическое хозяйство, не способна справиться со всем спектром проблем, ведь Росатом — это фирма, а не орган государственной власти. Возможно, настало время для создания специального министерства Российской Арктики?

Читайте статью Владимира Станулевича «России нужен Арктический федеральный округ!»