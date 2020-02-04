Москва, , 15:55 — REGNUM Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от «Справедливой России» Олега Николаева. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, соответствующее постановление приняла нижняя палата парламента.

Николаев представлял в Госдуме три региона — Марий Эл, Чувашию и Ульяновскую область, при избрании входил в состав федерального списка, представлял региональную группу №10. Являлся главой комитета Госдумы по делам национальностей.

Полномочия прекращены досрочно в связи с назначением на пост врио главы Чувашии.

Должность главы комитета Госдумы по делам национальностей остается у «Справедливой России», ее займет депутат Валерий Газзаев.