Киев, , 15:54 — REGNUM Верховная рада во вторник, 4 февраля, назначила Дениса Шмыгаля новым вице-премьером — министром развития общин и территорий Украины.

За назначение Шмыгаля проголосовали 278 народных депутатов при минимально необходимых 226, передает корреспондент ИА REGNUM.

Представляя кандидата на пост в правительстве, премьер-министр Гончарук отметил, что Шмыгаль «прекрасно понимает, как работают регионы и является прекрасным менеджером».

ИА REGNUM отмечает, что 44-летний Денис Шмыгаль является уроженцем Львовской области и ранее занимал различные посты в этом регионе. Со 2 августа 2019 года возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию.

Ранее сегодня Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий, которая подала заявление об увольнении по собственному желанию.

В январе после скандала с прослушкой президент Зеленский поручил премьер-министру Гончарука «усилить» правительство.