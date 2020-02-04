Прага, , 15:52 — REGNUM На Украине рассчитывают провести большой обмен удерживаемыми лицами, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком в Праге, сообщило 4 февраля информационное агентство «Укринформ».

"Мы действительно готовим очередной обмен. Мы всё ещё верим в возможность завершить в ближайшее время обмен «всех на всех», — заявил он.

Пристайко подчеркнул, что Украина будет добиваться возвращения крымских татар, арестованных в РФ.

Напомним, ранее украинская сторона передала в Трёхстороннюю контактную группу список лиц для обмена с республиками Донбасса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Киев заявил, что Турция не признаёт воссоединения Крыма с Россией, а также, что и Турцию, и Украину волнует положение крымских татар.

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