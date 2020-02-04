Бишкек, , 15:50 — REGNUM Проблему ухудшения экологии в столице Киргизии, вызванной высоким уровнем загрязнения воздуха, можно решить, используя опыт Лос-Анджелеса. Об этом сегодня, 4 февраля, заявил посол США Дональд Лу, передает «Kaktus.media».

По словам американского дипломата, всего несколько лет в воздухе Лос-Анджелеса тоже висел густой смог, но сейчас ситуация в этом городе кардинально изменилась.

«Это было достигнуто с помощью технологий, законов и просвещения общественности. Относительно выбросов в Лос-Анджелесе самые жесткие законы. Все заводы и электростанции оснащены технологиями очистки дыма», — пояснил он.

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