Москва, , 05:01 — REGNUM Сразу было понятно, что предложение российского президента Владимира Путина о предоставлении Конституции РФ приоритета над международным законодательством в решении российских проблем вызовет неприятие в Европе. О том, какая реакция была показана на зимней сессии ПАСЕ по поводу обсуждаемых в РФ поправок к Конституции и стоит ли России в принципе цепляться за членство в этой организации, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Литовский депутат Эммануэлис Зингерис оспорил полномочия российской делегации на основании пока что не принятой поправки в российскую Конституцию. Планируемый приоритет российского права показался данному депутату нестерпимым, и, несомненно, его политическая боль найдет отклик в чувствительных сердцах членов ПАСЕ. Российская делегация в ПАСЕ уже предупредила, что, если оспаривание полномочий РФ случится, то Россия уйдет и не вернется. А надо ли было возвращаться на этот раз?

Развернувшаяся ситуация вновь показала, что удел России в ПАСЕ состоит в балансе между унижением и оскорблением. Унижение — это когда Россию «прощают» за то или иное, а оскорбление — это обструкция, отказ «прощать» и предъявление очередных требований и санкций. Особенно непристойно это выглядит, когда инициатором становится представитель какого-нибудь прибалтийского гиганта вроде упомянутого выше Зингериса.

ПАСЕ — такая организация, в которой любой прецедент для России может обернуться (и скорее всего обернется) так же, как бесстыжие залезания в сферу внутренних интересов России с целью как бы подогнать их под европейский стандарт. Причина тому — не только сиюминутное положение дел, но и сама история возникновения ЕС, укорененность его еще в гитлеровском рейхе и нацеленность на то, чтобы, по словам Бжезинского, процветать за счет России и на обломках России. А надо ли нам подыгрывать такой организации?

Читайте статью Владимира Павленко «России нечего делать в ПАСЕ: время играть на опережение!».