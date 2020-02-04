Оренбург, , 15:48 — REGNUM В Оренбурге фракция горсовета (три депутата) заявили об отказе принимать решение по вопросу о выборе главы муниципалитета, который будет рассматриваться на заседании депутатского корпуса 6 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы выступаем против фарса, который нам преподносят как выборы главы Оренбурга!», — подчеркнули городские парламентарии.

По мнению членов фракции КПРФ глава города Оренбурга, должен избираться прямым, всенародным голосованием. На сегодня решающая роль населения практически сведена к нулю. Вместе с тем, существующая система, когда глава города приходит на свою должность в результате «конкурсного отбора» и голосования депутатов Совета, неработоспособна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года Дмитрий Кулагин добровольно и досрочно сложил полномочия главы города. Сейчас и.о. главы муниципалитета является первый замглавы города Владимир Ильиных, приехавший в Оренбург из Свердловской области.

В январе 2020 года объявлен конкурс на пост мэра. С 13 января претенденты подавали свои заявки. В общей сложности заявились 13 кандидатов, однако до конкурса допустили 12 человек. После собеседования, которое прошло 30 января, конкурсная комиссия назвала четырех победителей: юрисконсульта ЗАО «ЦАУ — Юрист» Александра Ивлева, первого заместителя главы Оренбурга Владимира Ильиных, главу Северного округа Оренбурга Дмитрия Корнева, мастера участка Оренбургского газоперерерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» Василия Кальнишевского. Один из них станет мэром. Решение примут депутаты горсовета 6 февраля.

Активные оренбуржцы прогнозируют исход заседания по вопросу назначения градоначальника, называя Владимира Ильиных ключевым кандидатом.

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