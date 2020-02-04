Керчь, Крым, , 16:12 — REGNUM Перед арестом владельца крымского парка львов «Тайган» Олега Зубкова ему было обещано федеральными чиновниками почти 50 гектаров крымской земли для расширения бизнеса. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат горсовета Керчи Константин Ерманов.

«Раскрываю секрет о переговорах в Москве и том самом протоколе. Олег Зубков и Министерство экономики РФ подписали протокол, в котором ему пообещали увеличить территорию парка львов «Тайган» на 50 га, дать новую землю под парк слонов, сохранить буквы и многое другое. Но было одно условие — протокол секретный и на него поставили гриф «о не разглашении», с целью не порочить крымскую власть в лице Сергея Аксёнова», — отметил депутат.

По его словам, бизнесмена, скорее всего, в ближайшее время выпустят из СИЗО.

«Вероятно Зубкова скоро отпустят, но зная боевой характер Олега, он начнет «мочить» Сергея Аксёнова. На это и рассчитано. Потом Аксёнов отрапортует в Москву: «Видите, мы же говорили, что Зубков недоговороспособный». В общем передайте Зубкову, как выйдет, пускай держит язык за зубами или потеряет всё. Всё от слова абсолютно!» — подчеркнул Ерманов.

Депутат уверен, что Зубкова скоро выпустят, чтобы он придал огласке этот протокол.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Белогорский районный суд заключил Олега Зубкова под арест на два месяца в рамках уголовного дела о нанесении травм туристки из Кировской области, которую в июле 2018 года укусил лев. По мнению керченского депутата Константина Ерманова, за арестом предпринимателя стоит глава Крыма Сергей Аксёнов.

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