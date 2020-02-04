Керчь, Крым, 4 февраля 2020, 16:12 — REGNUM Перед арестом владельца крымского парка львов «Тайган» Олега Зубкова ему было обещано федеральными чиновниками почти 50 гектаров крымской земли для расширения бизнеса. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат горсовета Керчи Константин Ерманов.
По его словам, бизнесмена, скорее всего, в ближайшее время выпустят из СИЗО.
Депутат уверен, что Зубкова скоро выпустят, чтобы он придал огласке этот протокол.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Белогорский районный суд заключил Олега Зубкова под арест на два месяца в рамках уголовного дела о нанесении травм туристки из Кировской области, которую в июле 2018 года укусил лев. По мнению керченского депутата Константина Ерманова, за арестом предпринимателя стоит глава Крыма Сергей Аксёнов.
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