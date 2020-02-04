Вильнюс, , 15:38 — REGNUM В ходе визита 3−5 февраля министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса с руководством Белоруссии обсуждались вопросы регулярных поставок через прибалтийскую республику нефти и газа для белорусских предприятий. Об этом сегодня, 4 февраля заявил журналистам литовский министр.

Линкявичюс обратил внимание на обсуждённую в Минске «практику поставок нефти — альтернативных поставок», отметив: «Такие пилотные проекты уже проходили, но мы можем обсуждать более постоянный процесс».

«Мы должны рассмотреть технические решения, возможности и альтернативных поставок газа», — добавил он.

Кроме того, официальный Вильнюс готов помогать Белоруссии со вступлением в ВТО. Взамен литовская сторона рассчитывает на активное участие Минска в загрузке Клайпедского порта, через который в январе было поставлено 80 тыс тонн «альтернативной» нефти из Норвегии, а также на сотрудничество по другим направлениям.

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Глава МИД Литвы обсудил эти вопросы с белорусским коллегой Владимиром Макеем, а также главой белорусского правительства Сергеем Румасом. В свою очередь Макей сообщил журналистам, что конкретика поставок «альтернативного» газа из Литвы во время визита Линкявичюса не обсуждалась.

«Был рассмотрен широкий спектр вопросов двусторонней и международной повестки дня, включая наиболее чувствительные темы. Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества между двумя странами по конкретным направлениям, представляющим взаимный интерес», — сказано в опубликованном 4 февраля официальном сообщении МИД Белоруссии.

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