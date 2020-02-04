Москва, , 15:36 — REGNUM Законопроект о введении муниципальных округов внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Дмитрием Вяткиным («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Речь идет о совершенствовании закона о проведении выборов и референдумов в РФ. Так, авторы законопроекта предлагают установить, что в схему избирательных округов можно вносить изменения, если численность избирателей на их территории существенно поменялось. Под существенным понимается отклонение от средней нормы представительства избирателей, превышающее 20%, а в труднодоступных или отдаленных местностях — 40%. В связи с этим авторы законопроекта предлагают ввести в закон возможность образования нового вида муниципального образования — муниципального округа.

Кроме того, депутаты также предлагают закрепить в законе возможность для маломобильных граждан подавать заявление о голосовании вне избирательного участка через интернет-портал госуслуг.