Бамако, , 00:42 — REGNUM Казалось бы, значительное присутствие военных контингентов западных стран в Африке должно послужить достаточным препятствием для действий террористических группировок. Почему это не так и в чем причина того, что африканские политики уже задумываются о необходимости российской помощи в борьбе с местным террором, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Умар Марико Farafi net.com

8 ноября прошлого года в Бамако, столице африканского государства Мали, прошел митинг в поддержку правительственных войск. Поводом к нему послужили наглые атаки террористов исламистского толка. Выразив недоверие способности ооновского и французского контингентов помочь в отражении атак исламистов, митингующие потребовали обратиться к России, чтобы она «сделала как в Сирии».

Лидер политической партии «Африканская солидарность за демократию и независимость» Умар Марико выпустил по этому поводу специальное заявление, в котором разъяснил, что Россия если и поможет, то скорее поставкой оружия и инструкторов. Но на фоне бездействия западных воинских контингентов уже и это может стать серьезной помощью в борьбе с террором. И не только в Мали.

Читайте подробности в статье Александра Шпунта «"Тайные русские войска» в Африке: кто формирует спрос на мифологию».