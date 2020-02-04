Киев, , 15:36 — REGNUM Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, снижающий численность депутатов парламента до 300, сообщило 4 февраля издание Liga.net.

Решение поддержали 236 парламентариев. Если законопроект будет одобрен, численность депутатов Рады будет сокращена с 450 до 300.

Авторы законопроекта обосновывают свою инициативу необходимостью снизить расходы на Верховную раду.

Популярный блогер Анатолий Шарий раскритиковал данный законопроект, заявив, что это лишь упростит контроль над парламентом для украинских олигархов. Шарий отметил, что ни в одной стране Европы, на которую ориентируется Украина, нет такого низкого соотношения численности депутатов к населению страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конституционный суд Украины признал законным проект закона об ограничении численности депутатов Верховной рады.

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