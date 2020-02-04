Бишкек, , 15:30 — REGNUM Комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту парламента одобрил кандидатуру Эркина Асрандиева на пост вице-премьер-министра. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Отмечается, что в настоящее время Асрандиев занимает должность председателя правления Российско-Киргизского фонда развития.

Предполагается, что Эркин Асрандиев будет курировать финансово-экономические вопросы, в том числе касающиеся участия республики в Евразийском экономическом союзе.