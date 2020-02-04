Москва, , 15:27 — REGNUM Уход Дональда Трампа с поста президента США на сегодняшний день представляется маловероятным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов, комментируя итоги голосования на партсобрании Республиканской партии в американском штате Айова.

«В наступившем году, несмотря на попытки ведущих мировых центробанков залить финансовые рынки деньгами, вряд ли удастся ускорить рост мировой экономики.

Меры по повышению ликвидности всего лишь на какое-то время отсрочат ее замедление. При этом, конечно, не стоит забывать о том, что в 2020 году в Соединенных Штатах пройдут президентские выборы.

Основное действие этого политического шоу развернется в ноябре, но предвыборная кампания уже стартовала. Поэтому фактор предвыборной гонки, в рамках которой демократы усилят давление на Трампа, скорее всего, станет одним из факторов нестабильности и повышенной волатильности на мировых финансовых и сырьевых рынках.

А если представить, что Трамп проиграет выборы (хотя пока это выглядит маловероятным сценарием), то в таком случае можно ожидать даже весьма заметного падения на мировых фондовых бирж.

Так как его уход с поста президента США приведет к замораживанию целого ряда весьма позитивных для финансовых рынков инициатив, в частности — второй части налоговой реформы», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп лидирует в голосовании на партсобрании Республиканской партии в американском штате Айова.

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