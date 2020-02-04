Бишкек, , 15:14 — REGNUM Евразийский экономический союз был и остается приоритетным направлением во внешнеэкономической политике Киргизии. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает пресс-служба главы государства.

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Киргизстанский лидер поздравил нового главу комиссии ЕЭК со вступлением в должность и обсудил с ним проблемы и перспективы евразийской интеграции.

Михаил Мясникович поблагодарил президента Киргизии и рассказал ему о приоритетных задачах комиссии по снятию барьеров, изъятий и ограничений, а также по планам расширения торгово-экономического сотрудничества в рамках Евразийского альянса.

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