Тегеран, , 15:17 — REGNUM Суд Ирана приговорил к смертной казни мужчину, признанного виновным в работе на Центральное разведывательное управление (ЦРУ), об этом 4 февраля сообщает Al Arabia.

«Амир Рахимпур, виновный в шпионаже в пользу ЦРУ, получавший высокую зарплату, пытался выдать США информацию по поводу ядерной программы Ирана», — заявил представитель суда Голамхоссейн Эсмаили.

Также ранее в этот день в Иране к 10 и 5 годам лишения свободы были приговорены двое других иранцев, которые также якобы работали на ЦРУ под прикрытием.

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