Нур-Султан, , 15:05 — REGNUM От должности заместителя министра энергетики Казахстана освобожден Сунгат Есимханов, сообщили 4 февраля в пресс-службе правительства республики.

Отмечается, что освобождение от должности произошло по причине перехода на другую работу. Вместе с тем в правительстве не уточнили, на какую именно работу устроился Куатович.

Сунгат Есимхановродился 30 ноября 1973 года в Павлодарской области Казахстана. Заместителем министра энергетики Казахстана был назначен в ноябре 2018 года.