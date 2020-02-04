София, , 15:01 — REGNUM Болгарский президент Румен Радев выразил недоверие правительству страны, обратившись к нации. Его выступление было показано 4 февраля Болгарским национальным телевидением.

Радев подчеркнул, что три года призывал правительство ответственно и эффективно работать в интересах граждан, однако этого не произошло. В результате наступил острый кризис в управлении на всех уровнях, паралич целых общественных систем и властных органов.

«Это правительство ведет к распаду государственности, этому надо положить конец», — сказал болгарский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, действующее правительство руководит Болгарией во главе с премьер-министром Бойко Борисовым. Оно отвечает за внутреннюю и внешнюю политику страны. Президент является верховным главнокомандующим и представляет Болгарию в международных отношениях.

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