Киев, , 15:00 — REGNUM Правительство Украины обратилось к наблюдательному совету компании НАК «Нафтогаз» с просьбой приостановить выплату премий руководству компании, сообщило 4 февраля издание «Левый берег» со ссылкой на собственные источники.

В письме сказано, что правительство хочет изучить контракты, заключённые с руководителями «Нафтогаза» и проверить обоснованность таких выплат.

Напомним, в 2018 году наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение выплатить премии руководству компании в размере 1% от тех денег, которые «Нафтогаз» взыщет в суде с российского Газпрома. В итоге премии получил 41 сотрудник компании. В их числе глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ($7,9 млн) и исполнительный директор Юрий Витренко ($6 млн).

Напомним, помимо уже полученных денег, руководству «Нафтогаза» должны выплатить ещё $25 млн за «победу над Газпромом».

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