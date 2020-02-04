Брюссель, , 14:55 — REGNUM Европейский союз отверг предложение Соединенных Штатов признать оккупированные Израилем палестинские территории на Западном берегу реки Иордан. Об этом 4 февраля заявил глава дипломатии ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«В соответствии с международными нормами и резолюциями СБ ООН, ЕС не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными после 1967 года», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Палестина, которая является «предметом рассмотрения» так называемой сделки века Трампа, настаивает, чтобы все договорённости с Израилем основывались на резолюциях ООН.

Позиция США по Палестине в «сделке века» идёт вразрез с рядом положений, принятых ООН по ближневосточному урегулированию. Это касается, в частности, попытки Штатов признать законными поселения израильтян на западном берегу Иордана — территории Палестины.