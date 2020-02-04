Москва, , 14:47 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») предостерег от превращения скорой помощи в «Яндекс.Скорую», передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

«Коммерциализация скорой помощи. Многие регионы бурлят, по крайней мере, у нас на Урале — Пермский край, Свердловская область, я знаю, что в Карелии такая проблема, в Благовещенске, во многих других — передают в частные руки. Придумали красивое слово иностранное — аутсорсинг, прости господи. И, значит, вот, пожалуйста, частные водители будут ездить», — сказал Ионин в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Во-первых, этих частных водителей, как у нас в Свердловской области, им предлагают зарегистрироваться ИП или самозанятыми, и мы передаем привет всем тем, кто нас заставлял побыстрее принять здесь закон о самозанятых, говоря, что подобных нарушений не будет. Вот конкретный пример: водителей «скорой помощи» хотят сделать самозанятыми», — указал он.

Последствия будут серьезные, прогнозирует парламентарий.

«К чему это приведет, давайте смотреть. Бригада не выехала, кто виноват? Старший врач смены. Что-то случилось — у него уголовка. А ипэшник, водитель, не хочет он ехать, может, солярку жечь не хочет, может, у него заказ пожирнее как у таксиста. Вы понимаете, что мы превращаем «скорую помощь» в этакую Яндекс. Скорую, понимаете? Только там платят, знаете, сколько вот у нас по Екатеринбургу? 135 рублей в час этим водителям предложили. Давайте честно, что даже в Яндекс. Такси можно заработать больше. А теперь сравните уровень ответственности водителя «скорой помощи». И, к сожалению, такая ситуация сегодня везде», — возмущен он.

«Что дальше? «03» мы переводим на частные рейсы, дальше «02», «01» будет, Яндекс. Полиция, Яндекс. Пожарные? То есть деньги — будем лечить, нет денег — не будем лечить», — подчеркнул Ионин.

Это очень страшная тенденция, заключил он.