Тбилиси, , 14:49 — REGNUM Оппозиция Грузии занимается только теми вопросами, которые волнуют ее, а не общество. Такое заявление сделал представитель правящей партии «Грузинская мечта», бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, 4 февраля сообщает телеканал Общественного телевидения.

«Мы будем работать над вопросами, которые представляют общественный интерес. Оппозиция занята только теми вопросами, которые интересны только их партиям», — сказал Кобахидзе.

Бывший спикер также отметил, что у оппозиционных партий есть право бойкотировать работу в парламенте, но он рекомендует им вернутся и начать работать, иначе на ближайших выборах они получат совсем мало голосов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее оппозиционные партии объявили о бойкотировании весенней парламентской сессии, которая началась 4 февраля. Они также планировали пикетировать парламент, но отложили это на день из-за гибели в пожаре шести человек накануне.

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