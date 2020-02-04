Череповец, Вологодская область, , 14:50 — REGNUM Предложенные в послании Федеральному собранию поправки к Конституции РФ продиктованы самой жизнью, они нужны не для продления полномочий президента РФ. Об этом заявил глава государства Владимир Путин 4 февраля на встрече с представителями общественности в Череповце.

Он привёл в пример специалистов, которые предлагают какие-либо изменения в своей сфере ради улучшения ситуации. За период работы президентом и главой правительства стало очевидно, что не всё работает так, как должно, пояснил Путин.

Российский лидер попросил не отождествлять всенародное голосование по поправкам и продление его полномочий на посту президента. Такое голосование он назвал высшей формой демократии и выразил надежду, что изменения подготовят примерно за три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле допустили новую встречу президента Владимира Путина с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию.

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