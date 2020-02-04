Шри-Джаяварденепура-Котте, , 14:39 — REGNUM Граждане Шри-Ланки отмечают 72-ю годовщину обретения независимости, об этом 4 февраля сообщают местные СМИ.

Главные торжества прошли на площади независимости в столице государства, городе Коломбо. В них приняли участие свыше 2 тыс. 500 человек, в том числе глава правительства Махинда Раджапакса.

«Шри-Ланка является свободной, суверенной, независимой, демократической республикой. Сегодня, когда мы отмечаем 72-ю годовщину независимости, я обещаю и дальше укреплять нашу свободу», — подчеркнул Раджапакса, выступая на мероприятии.

Напомним, Шри-Ланка обрела независимость в 1948 году, освободившись от колониального правления Великобритании.

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