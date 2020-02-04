Приштина, , 14:38 — REGNUM 3 февраля сразу после утверждения главы «Движения за самоопределение» Альбина Курти на пост премьер-министра Косово его бывшая соперница из рядов Демократической лиги Косово (ЛДК) Вьоса Османи была назначена на пост главы парламента.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, утверждение Османи на этот пост было одобрено 65 депутатами. Сразу после этого прежний спикер Главк Конюфца подал в отставку и получил пост министра иностранных дел в правительстве Альбина Курти.

Напомним, 2 февраля занявшие первые места на парламентских выборах 6 октября в Косово партии «Движение за самоопределение» и «Демократическая лига Косово» заключили соглашение о правительственной коалиции.

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