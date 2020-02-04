Москва, , 14:29 — REGNUM В Идлибе (Сирия) происходит «серьезное испытание на прочность существующих российско-турецких договоренностей о зонах деэскалации и о совместном патрулировании на севере Сирии», считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Нельзя исключить попытки третьих сторон искусственно взорвать ситуацию, в том числе с целью обострения конфликта между сирийской и турецкой сторонами», — отметил Косачёв в Facebook.

В Совфеде продолжают следить за ситуацией.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Турции Рейджеп Эрдоган сообщал, что пять турецких военных и трое гражданских погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Позднее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные ответили на обстрел, поразили 54 цели и «нейтрализовали» 76 сирийских солдат.

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