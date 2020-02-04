Киев, , 14:25 — REGNUM Больше всего украинцы ждут от президента страны Владимира Зеленского прекращения военных действий в Донбассе.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Соответствующие результаты опроса населения обнародовала сегодня, 4 февраля, социологическая группа «Рейтинг», передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают социологи, в настоящий момент 64% украинцев больше всего ждут от Зеленского именно прекращения войны.

Другие важные запросы общества к президенту — усиление борьбы с коррупцией (больше всего ожидают 45% опрошенных); возрождение промышленности (30% опрошенных); повышение социальных стандартов (24%) и повышение качества медицины (22%).

Организаторы опроса отмечают, что за последние месяцы значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности серьезно возросла.

Также опрос показал, что защиты украинского языка и культуры от Зеленского ожидают лишь 4% украинцев. Этот пункт занимает последнее место среди актуальных пожеланий к президенту.

Социологи отмечают, что исследование проходило 22−26 января, в его рамках методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 2,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,0%.