Тбилиси, , 14:27 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» готовит к предстоящим парламентским выборам новую команду. Об этом рассказал спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе в интервью, опубликованном 4 февраля агентством «ИнтерпрессНьюс».

"Год назад наша партия начала работу с целью привлечения новых кадров, в частности, к выборам 2020 года. К нам присоединились новые люди с успешным опытом», — сказал Талаквадзе.

Он также сообщил, что готовится новая программа партии и отметил, что аналогичным образом «Грузинская мечта» готовилась и к выборам 2016 года.

Напомним, выборы в парламент Грузии намечены на октябрь 2020 года.