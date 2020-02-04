Джакарта, , 14:24 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин выразил надежду, что сотрудничество между Индонезией и Сингапуром в секторе здравоохранения поможет предотвратить заболевания, вызываемые коронавирусом, сообщает Antara.

«Важно то, что сейчас нет вакцины, способной отразить коронавирус, может быть, наше сотрудничество поможет найти вакцину», — заявил вице-президент Индонезии.

По словам Маруф Амина, коронавирус стал глобальной угрозой, поэтому для борьбы с заболеваниями важно сотрудничество между странами.

Одна из форм сотрудничества, которая будет осуществляться Индонезией и Сингапуром в борьбе с распространением вируса, заключается в обмене экспертами и в работе с пациентами, подвергшимися воздействию вируса.

Издание отмечает, что вице-президент Индонезии нанес визит вежливости президенту Сингапура Халиме Якоб в отеле в Джакарте. На встрече, которая длилась менее часа, был согласован план сотрудничества между странами в трех областях, а именно: здравоохранение, образование и межконфессиональные отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо и глава Сингапура Халима Якоб обсудили развитие отношений и инвестиционное сотрудничество.

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