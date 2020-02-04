Санкт-Петербург, , 14:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге могли бы поднять тарифы на вывоз мусора, чтобы передать дополнительные деньги Ленинградской области, куда и отправляются на захоронение городские отходы. Об этом 4 февраля заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мусорная свалка Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы хотели бы рассмотреть возможность введения регионального экологического сбора, который гарантировал бы нам получение определенных средств на прием и утилизацию мусора от Санкт-Петербурга. И эти бы деньги шли целевым образом на экомероприятия в тех районах, где находятся полигоны, которые принимают мусор от Петербурга, а также на улучшение качества жизни населения, которое проживает в этих районах», — сказал Дрозденко.

Среди таких мероприятий он назвал строительство водоочистных и очистных сооружений, благоустройство территорий, ремонт дорог, установку уличного освещения. Дрозденко указал, что Москва решила этот вопрос с Московской и Калужской областями через целевую субсидию из московского бюджета соседним регионам. Петербург мог бы поступить так же.

«Второй вариант: когда региональный сбор «зашивается» в тариф на вывоз мусора из Санкт-Петербурга. Мы не говорим, что это должно быть большое увеличение, разговор идет о 100−150 рублях на 1 тонну вывезенного мусора», — пояснил губернатор Ленобласти.

Эти деньги поступали бы в бюджет Ленобласти и распределялись по районам, куда везут мусор, в зависимости от объема принятых отходов, подчеркнул Дрозденко.

«Тогда было бы объяснимо, что да, в таком-то районе принимается мусор от Петербурга, потому что его нужно куда-то вывозить, но при этом жители района и дачники Петербурга получают качественную воду, хорошие очистные сооружения, качественные дороги, чистые, новые скверы, уличное освещение, красивые мусорные площадки, раздельную сортировку мусора, которую можно сделать за эти деньги, и многое другое. Мы бы тогда ушли от этих социальных напряжений, когда люди говорят: «Мы готовы принимать и перерабатывать мусор своего района, но мы не готовы сегодня просто непереработанный мусор принимать из других районов или другого субъекта», — заключил губернатор Ленинградской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ленинградская область предлагает Санкт-Петербургу заняться сортировкой и переработкой производимых городом коммунальных отходов. Это позволит существенно уменьшить объем мусора, который захоранивается на полигонах в Ленобласти.

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