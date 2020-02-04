Сочи, Краснодарский край, , 14:21 — REGNUM Посёлок городского типа Сириус создан на территории Сочи Краснодарского края в соответствии с распоряжением правительства РФ от 1 февраля.

«В соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения Законодательного Собрания Краснодарского края присвоить наименование «Сириус» поселку городского типа, образованному на территории города Сочи Краснодарского края», — говорится в тексте распоряжения председателя правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой о выделении в Имеретинской низменности Сочи новой административно-территориальной единицы — создании посёлка городского типа Сириус ранее выступил губернатор Краснодарского края, инициативы была поддержана ЗС. Также был проведён референдум о выделении территории Олимпийского парка и прилегающих микрорайонов в поселок городского типа Сириус — за это предложение высказались около пяти тыс. жителей. Отметим, на территории нового посёлка проживает около 18 тыс. человек.

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