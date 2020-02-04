Тетово, , 14:42 — REGNUM 4 февраля оппозиционная партия «Альянс за албанцев» опубликовала сообщение для СМИ, в котором обвинила входящую в правящую коалицию албанскую партию «Демократическое движение за интеграцию» в игнорировании нужд простых албанцев.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в сообщении «Альянса» говорится, что жители города Тетово, больше половины населения которого составляют албанцы, страдают от нехватки питьевой воды.

«Что они собираются говорить гражданам, если спустя столько лет у власти они не сумели обеспечить всех питьевой водой. Свыше 70% деревень и общин Тетово не имеют доступа к питьевой воде, и это очень высокий процент, в связи с чем должны быть приняты меры. Игнорирование этой проблемы со стороны как центральных, так и местных властей может привести к распространению массовых заболеваний», — говорится в сообщении.

Представители «Альянса» напоминают, что снабжение албанцев чистой водой было одним из предвыборных обещаний «Демократического альянса за интеграцию».

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