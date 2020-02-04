Минск, , 14:11 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время визита в Минск пообещал помочь Белоруссии. Об этом 4 февраля заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Он понимает наши проблемы и очень хорошо знает, порой лучше чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией. Он мне сказал: «Не волнуйся, мы Белоруссии поможем», — цитирует Лукашенко БелТА.

Он добавил, что в США оценили дружескую политику Белоруссии, в том числе и позицию Минска по разрешению конфликта на Украине с участием Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM в начале февраля Белоруссию посетил с официальным визитом госсекретарь США Майк Помпео. Целью своего визита в он назвал «подчеркивание приверженности США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии». Также госсекретарь отметил, что Вашингтон подтверждает свое стремление к нормализации отношений с Минском.