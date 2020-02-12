Киев, , 02:07 — REGNUM Пришедший к власти постпорошенковский парламент Украины вызывал у граждан этой страны прилив надежды на слом старой, клептократической системы. Почему воровская политическая система Украины в очередной раз устояла, сменив лишь вывеску, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Погремушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Похоже, что все те черты, которые так раздражали украинского избирателя в предыдущем варианте украинской политики, перешли по наследству к слугам народа под эгидой нового президента. И пресловутое кнопкодавство (оно же голосование, когда один голосует за отсутствующих), и сексуальные скандалы, и вольное обращение с доверенной по большой секрету информацией — всё это демонстрируют новоиспеченные депутаты.

Сергей Литвиненко, депутат от Ровенской области, был пойман на кнопкодавстве — причем голосование шло о внесении изменений в статьи Конституции; в тот же день на том же попалась Елена Копанчук из Хмельницкой области. Поймали, пожурили, оштрафовали, да и отпустили души на покаяние. Но не «на фиг», как обещали поступать с кнопкодавами до выборов, а обратно — в парламентский зал заседаний. вплоть до того, что обнаружился уже и депутат, утаивший собственную судимость. Другой депутат, Николай Тишенко, в интернет-переписке проговорился о «доплатах в конверте». И это — одни из множества примеров. А как все обнадеживало вначале…

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Азазели украинского парламента».