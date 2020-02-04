Богор, Индонезия, , 14:04 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и глава Сингапура Халима Якоб обсудили два основных вопроса во время государственного визита президента Сингапура в Индонезию, сообщает Antara.

Выступая с совместным заявлением для прессы, Джоко Видодо выразил признательность Сингапуру за приверженность продолжению сотрудничества между двумя странами.

«Для меня большая честь принять визит президента Сингапура в Индонезии. На встрече мы обсудили два основных вопроса, а именно: развитие отношений и инвестиционное сотрудничество», — отметил президент Индонезии.

По словам главы Индонезии, тесные отношения, которые выстроили две страны, связаны не только в экономической сфере, но и между людьми.

«Мы обсуждаем сотрудничество в области инвестиций и развития человеческих ресурсов», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сингапура Халима Якоб прибыла в Индонезию с государственным визитом.

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