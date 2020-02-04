Москва, , 13:56 — REGNUM Законопроект, предполагающий установление нормативов потерь воды в централизованной системе водоснабжения, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Минстрой утвердит порядок установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке.

Предполагается, что этот норматив будет учтен при расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

В КПРФ сомневаются, что принятие закона приведет к снижению тарифа, как обещают авторы — заксобрание Мурманской области.

«Насколько снизится тариф — зависит от каждого конкретного водоканала», — отметил представитель Мурманской областной думы Михаил Антропов.

Соответствующие нормативы уже действуют в системе, например, теплоснабжения.