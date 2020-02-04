Пекин, , 13:50 — REGNUM Китайский город Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса, фактически находится на военном положении. Об этом заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

«Там фактически введено военное положение. Обстановка в Ухане напряженная. Наши ребята остаются дома», — сказал он на пресс-конференции в Пекине.

По его словам, среди зараженных коронавирусом граждан РФ нет.

Как сообщало ИА REGNUM, из китайского города Ухань из-за вспышки заболеваемости коронавирусом эвакуируют 140 граждан России.

«С 4-го на 5-е число мы вылетаем с военной базы назад в Москву, где будем проходить двухнедельный карантин», — сообщила при помощи телемоста гражданка РФ, проживающая в этом городе, Сабина Полякова.

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