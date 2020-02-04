Тирана, , 13:52 — REGNUM 4 февраля премьер-министр Албании Эди Рама обратился к согражданам с призывом проявить солидарность с пострадавшими в ходе землетрясений 26 ноября и оказать им помощь. Об этом сообщает албанское государственное новостное агентство ATA.

По данным журналистов, в обращении к гражданам политик процитировал слова британского премьер-министра Уинстона Черчилля: «Пессимист видит трудности в каждой возможности; оптимист ищет возможности в каждой сложности».

Напомним, в ночь с 25 на 26 ноября в Албании произошло самое сильное землетрясение за последние 40 лет. В результате землетрясения погиб 51 человек, свыше 5 тысяч человек остались без крова.

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