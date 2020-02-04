Сухум, , 13:50 — REGNUM Около 20 человек 4 февраля установили палатки возле здания парламента Абхазии в Сухуме и объявили о бессрочном митинге. Об этом сообщает Sputnik.

По данным журналистов, протестующие требуют от парламентариев принятия антикоррупционного закона. Они заявили, что акция продолжится, пока их требование не будет выполнено.

«Мы не видим светлого будущего для наших детей. Мы готовы ждать здесь до принятия закона, месяц, два — неважно», — сказал журналистам один из активистов Джансух Адлейба.

Он также сообщил, что из парламента к ним уже выходили поговорить, но диалог окончился ничем.