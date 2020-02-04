Минск, , 13:31 — REGNUM «Период холода» в отношениях между Минском и Вашингтоном закончен, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я не скажу, что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился», — цитирует его издание БелТА.

Лукашенко добавил, что никому не надо в этом направлении «стенать, переживать и рыдать», поскольку Минск «налаживает отношения с величайшей империей, ведущей страной мира».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Белоруссию посетил с официальным визитом госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Целью своего визита в Белоруссию он назвал «подчеркивание приверженности США суверенной, независимой, стабильной и процветающей Белоруссии». Также госсекретарь отметил, что Вашингтон подтверждает свое стремление к нормализации отношений с Минском.