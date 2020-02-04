Минск, , 13:31 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и белорусский лидер Александр Лукашенко обсудят провалы китайских инвестиционных проектов в Белоруссии, по итогам чего китайских бизнесменов накажут. Об этом сегодня, 4 февраля, заявил Александр Лукашенко во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».

«У меня с Си Цзиньпином будет очень серьезный разговор. Я ему уже как-то намекал, а сейчас мы основательно об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется», — пообещал Лукашенко.

Его гнев вызвало состояние двустороннего экономического сотрудничества, а точнее — состояние инвестиций КНР в Белоруссию. Самым крупными и амбициозным проектом на белорусской территории является китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

Лукашенко поручил своему помощнику Александру Косинцу подготовить список проектов, которые китайские компании не завершили. Среди таковых — завод по производству картона в Добруше: под проект были привлечены большие «связанные» китайские кредиты, однако сроки ввода объекта, его нынешнее состояние и перспективы оказались далеки от видения официального Минска.

«Для нас это очередная наука, как надо работать с иностранцами. Оказывается, не все они белые и пушистые. Поэтому ни на кого не надо молиться. Надо надеяться только на себя. А если на кого-то и выходим, то надо работать, как работают все: пусть чуть дороже, но это должны быть фирмы с хорошим именем», — сказал Лукашенко.

Он распорядился запустить на полную мощность производство картона к декабрю. Лукашенко также прокомментировал перспективы отношений с КНР в свете проблемы коронавируса: «Мы не будем с китайцами прерывать наши отношения. Но и китайцы, и наши люди, которые приезжают из Китая (мы об этом посла проинформировали), — в аэропорту мы их досматриваем, на карантин берем, обследуем. У нас специалистов для этого достаточно. И мы предложили нашу помощь китайцам. Притом это не я предложил. Ко мне пришли специалисты во главе с министром и говорят: Александр Григорьевич, если Си Цзиньпину нужна какая-то наша помощь, специалистов, мы готовы выехать».